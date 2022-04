Il sindaco di Zaporizhzhia denuncia la scomparsa di suo figlio: “I russi hanno rapito mio figlio”

Secondo quanto riportato dal presidente dell’Ucraina Zelensky, sono migliaia i bambini scomparsi nel Paese. Anche il sindaco di Zaporizhzhia ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla questione. In particolare quest’ultimo ha rivelato che i russi hanno rapito suo figlio. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore Oleh Buriak ha fatto un appello per la scomparsa di suo figlio. Stando a quanto racconta il sindaco di Zaporizhzhia, sono stati i russi a rapire l’adolescente 14enne:

La scomparsa del figlio di Oleh Buriak sarebbe avvenuta il giorno 8 aprile 2022. I soldati russi avrebbero fermato il 14enne al convoglio dove quest’ultimo viaggava. Sapendo che si trattava del figlio del sindaco di Zaporizhzhia lo hanno portato via.

Alla luce di questo, il capo dell’amministrazione distrettuale di Zaporizhzhia ha deciso di esporre denuncia per l’accaduto lanciando un forte appello al mondo intero. Queste le sue parole:

Mio figlio di 16 anni era in macchina con due donne che conosceva e i loro tre figli. Erano tutti diretti a Zaporizhzhia. Il convoglio di auto è stato fermato dai soldati russi, che si sono avvicinati a ogni macchina per controllare chi c’era dentro e dove stavano andando. Hanno controllato il telefono di mio figlio e lo hanno trascinato fuori dall’auto. Le truppe russe hanno usato un tablet per scoprire che ero il padre del ragazzo. Durante tutto questo tempo abbiamo cercato di risolvere la situazione da soli, ma non ci siamo riusciti.