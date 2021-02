Padova, purtroppo il cuore di Luisa Turetta ha cessato di battere per sempre: aveva solamente 40 anni

Dopo una lunga battaglia contro una grave malattia, il sorriso di Luisa Turetta si è spento per sempre. Purtroppo non è riuscita a vincere quella dura battaglia. L’intera comunità ora si è stretta vicino al dolore dei familiari, distrutti da questa tragica ed improvvisa perdita.

CREDIT: FACEBOOK

Da quando si è diffusa la notizia, in molti sul web hanno voluto pubblicare un messaggio di cordoglio per la ragazza e per i suoi cari.

Luisa Turetta aveva 40 anni ed era molto conosciuta a Monselice, un piccolo comune in provincia di Padova, proprio come i suoi genitori. La madre per molti anni ha fatto l’insegnante di italiano alle superiori. Mentre il padre era impegnato nell’agricoltura.

Ha lasciato anche un fratello più piccolo chiamato Daniele. Le persone ora stanno facendo il possibile per mostrare la loro vicinanza e la loro presenza alla famiglia.

La giovane donna ha scoperto di essere affetta da una grave malattia circa due anni fa. Da quel momento ,tutti i suoi cari hanno combattuto con lei, per cercare di vincere quella dura e difficile battaglia.

Tuttavia, nelle ultime settimane le sue condizioni di salute sono peggiorate drasticamente. Infatti i medici hanno deciso di ricoverarla all’hospice di Montagnana ed è proprio in questa struttura ospedaliera che il suo cuore ha cessato di battere.

Morte Luisa Turetta: la sua personalità

Sul web, tutte le persone che la conoscevano, l’hanno descritta come una donna decisa, solare ed intelligente. Si era diplomata al liceo scientifico e subito dopo, si era laureata in Economia aziendale e manageriale.

Ha sempre avuto una passione per le lingue. Infatti, nel corso degli anni, aveva imparato a parlare molto bene l’inglese e il tedesco. Ha sempre continuato gli studi ed era andata anche all’università di Cambridge per un master.

CREDIT: FACEBOOK

Da quando ha scoperto la sua malattia, è stata costretta a prendersi una pausa. Ha deciso di riposarsi e di passare tutto il tempo insieme ai suoi cari. I genitori dopo la sua tragica morte, ci hanno tenuto a ringraziare tutte le persone che in questi anni le sono rimasti vicino e anche i medici e gli infermieri che hanno fatto il possibile per aiutarla.