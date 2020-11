Non c'è pace sulla storia di Roberta Ragusa. Il supertestimone Loris Gozzi querela Antonio Logli, situazione insostenibile

Sono passati quasi 10 anni dalla scomparsa e poi, per la magistratura, omicidio di Roberta Ragusa. Tuttavia, ancora oggi, la ferita è aperta, ma non solo. Anche le polemiche non si arrestano. Loris Gozi, il supertestimone di quella notte, ha deciso di querelare Antonio Logli.

Proprio Antonio Logli è accusato dell’omicidio della moglie Roberta, la sentenza è arrivata in via definitiva proprio grazie alla testimonianza di Loris Gozi.

Per l’imputato, il testimone avrebbe mentito. La sera della scomparsa ha dichiarato di averli visti insieme litigare in strada. A Storie Italiane, il ragazzo ha raccontato:

Dopo nove anni viene ancora detto che io sono un testimone falso. Quella sera io ho visto il signor Logli fermo in macchina a fari spenti, non faceva niente, era fermo in macchina.

Poi sono uscito col cane un’altra volta dieci-quindici minuti e ho visto un uomo e una donna che litigavano, sentito più che visto.

È intervenuto anche il legale del giovane, che ha spiegato: “È stato in silenzio per molto tempo – dice Antonio Cozza, legale di Gozi – negli ultimi giorni c’è stato l’ultimo attacco. La denuncia è stata fatta perché non si può attaccare una persona che ha compiuto un dovere civico“.

Antonio Logli è stato condannato con una sentenza definitiva per l’omicidio, ma anche distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa. Tuttavia, oggi vuole risposarsi.

La donna che vuole portare all’altare è Sara Calzolaio, la donna con la quale al tempo tradì sua moglie.