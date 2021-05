Lo scorso 9 dicembre è stata una data drammatica per l’Italia dello sport. Dopo aver lottato a lungo con un tumore ai polmoni, si è spento Paolo Rossi, l’indimenticato eroe del campionato del mondo di Spagna 1982, vinto dai nostri azzurri. Qualche giorno fa, la moglie Federica ha pubblicato delle commoventi foto su Instagram, nelle quali emergono quali fossero le ultime volontà del campione.

Credit: cappellettifederica – Instagram

Un animo gentile e buono. Queste erano le migliori caratteristiche dello straordinario uomo che era Paolo Rossi.

Qualche anno fa si era ammalato di tumore ai polmoni. Malattia che lo aveva costretto ad allontanarsi dal lavoro di opinionista sportivo che stava svolgendo nell’ultimo periodo.

Credit: cappellettifederica – Instagram

Con il suo coraggio, Pablito ha provato a combattere fino alla fine. Per lui, ma soprattutto per la moglie Federica Cappelletti e per i suoi tre figli. Alessandro, il più grande, e le piccole Maria Vittoria e Sofia Elena, di 11 e 9 anni, nate proprio dall’amore con Federica.

Alla fine, però, il brutto male ha vinto e lo ha portato via troppo presto. Lasciando un vuoto enorme non solo nei cuori dei suoi familiari, ma in quello di tutti gli italiani.

Il testamento di Paolo Rossi per le sue figlie

Quelle due bimbe erano tutta la sua vita. Paolo, purtroppo, aveva capito benissimo che il suo viaggio stava per arrivare a destinazione. Consapevolezza che lo aveva portato a trascrivere le sue ultime volontà.

In quella lettera, tra le tante volontà, ha colpito ciò che riguardava proprio Maria Vittoria e Sofia Elena.

Tre giorni fa, proprio nel giorno del nono compleanno della più piccola, la moglie di Pablito ha mostrato al mondo intero delle bellissime foto della piccola mentre stringe in mano delle splendide rose rosse donate dal suo papà.