Ospite al programma Cinque Minuti, condotto da Bruno Vespa, Carolyn Smith è tornata a parlare della sua malattia. Purtroppo il tumore al seno è tornato per la terza volta.

L’ex ballerina e giudice di Ballando con le stelle, si è mostrata coraggiosa e ottimista, nonostante ha confessato che questa volta sarà diversa dalle precedenti.

Il cancro è tornato per la terza volta. Ho tagliato i capelli perché il nuovo farmaco per la chemio, mi dicono i medici, sarà molto tossico. Sto aspettando quelle bellissime parole: è finita qua. Ma non arrivano. Questa volta è più complicata, sono consapevole che l’intruso non mi fa compagnia.