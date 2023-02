“Il tuo cuore ha smesso di battere, ma il nostro batterà per te”, lo strazio degli amici di Thomas Bricca

Chiedono che venga fatta giustizia, gli amici di Thomas Bricca continueranno a battersi per lui dopo la straziante notizia arrivata ieri

Lacrime e commoventi parole tra gli amici di Thomas Bricca, dopo la triste notizia arrivata ieri dall’ospedale. Il giovane non ce l’ha fatta, i medici hanno dichiarato il decesso e ora si chiede giustizia.

“Il tuo cuore ha smesso di battere, ma il nostro batterà per te”. Queste le commoventi parole scritte su un biglietto, lasciato su un mazzo di fiori. Gli amici e i compagni di scuola si sono riuniti, c’è chi rimane il silenzio e chi non riesce a trattenere le lacrime. Qualcun altro, invece, ha dato sfogo alla propria rabbia attraverso i social. Tutti chiedono la verità e che i responsabili paghino.

Gli amici di Thomas non credono all’ipotesi della vendetta o della droga. Sono certi che si sia trattato di uno scambio di persona, il 18enne sarebbe stato tradito dal suo giubbotto, uguale a quello del “vero obiettivo”.

Il Procuratore Capo ha parlato di una guerra tra bande, sembrerebbe che nei giorni precedenti ci siano state due risse tra rivali. E forse, potrebbero essere collegate al delitto di Thomas Bricca.

I compagni di scuola e le insegnanti, ieri, si sono riuniti nel piazzale della scuola. Hanno ricordato in silenzio il loro compagno, tra le note di Ultimo, Ligabue e Ramazzotti. Tutti ancora increduli.

Gli inquirenti cercano due persone alla guida di un motorino nero e stanno cercando di far luce sul reale movente. I due sono arrivati in sella allo scooter e il passeggero ha aperto il fuoco a una distanza di circa 20 metri, colpendo il 18enne alla testa.

Due persone in caserma dopo il decesso di Thomas Bricca

Poche ore fa, è arrivata la notizia che nella notte due persone si sarebbero presentate in caserma per essere ascoltate, ma le loro generalità sono ancora ignote. Così come è ignoto quanto sarebbe emerso dall’interrogatorio.

La Procura fa sapere che il cerchio si sta stingendo intorno ai colpevoli, tuttavia non risultano esserci ancora fermi.

Gli amici e la mamma e il papà di Thomas Bricca hanno chiesto a chiunque sappia di parlare.