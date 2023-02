Due persone si sarebbero presentate in caserma dopo il decesso del 18enne Thomas Bricca: gli inquirenti stanno ancora cercando i colpevoli

Emersi nuovi elementi sul caso di Thomas Bricca, il 18enne deceduto ieri in ospedale, dopo essere rimasto vittima di un agguato ad Alatri. Due persone, delle quali non si conosce ancora l’identità, si sarebbero presentate davanti agli inquirenti per essere ascoltate.

Non è ancora chiaro cosa sia emerso dall’interrogatorio, ma secondo le prime indiscrezioni, le due persone avrebbero dichiarato di essere estranee ai fatti.

Le forze dell’ordine stanno ancora indagando e hanno fatto sapere che il cerchio si sta stringendo. Sembrerebbe che siano 4 le persone individuate, tuttavia non risultano esserci ancora fermi o conferme effettive.

Gli agenti stanno cercando di risalire al movente, gli amici e i familiari di Thomas Bricca sono certi che si sia trattato di uno scambio di persona. Sembrerebbe che il 18enne si trovasse vicino al “vero obiettivo” e indossasse il suo stesso giubbotto. Ma saranno solo le indagini a far luce sulla verità e a confermare o smentire tale ipotesi. Thomas Bricca è stato scambiato per un’altra persona o si è trattato di una vendetta?

Ciò che è certo, come hanno raccontato gli abitanti, è che negli ultimi giorni due bande avevano iniziato a farsi la “guerra”. Uno dei due gruppi sarebbe formato da ragazzi di origini nordafricane, ma nati e cresciuti ad Alatri.

Il decesso di Thomas Bricca

Nella giornata di ieri, è arrivata la tristissima notizia dall’ospedale San Camillo Forlanini. Thomas Bricca è deceduto:

Elettroencefalogramma piatto per assenza di attività elettrica cerebrale. Trattandosi di paziente clinicamente morto, si è riunita una commissione medica aziendale per la certificazione della morte, come prescritto dalla legge.

I genitori del ragazzo sono distrutti, la sua mamma ha chiesto a chiunque sappia qualcosa, di parlare. Perché lei ha perso un figlio ed è giusto che i responsabili paghino.

Gli inquirenti stanno perlustrando la zona e anche le videocamere, ma sembrerebbe che nessun filmato abbia ripreso quanto precisamente accaduto.

Si cercano due persone alla guida di un motorino nero. Il conducente e il passeggero. Quest’ultimo è sceso dal mezzo a due ruote ed ha aperto il fuoco, colpendo Thomas Bricca, che si trovava seduto sui gradini di una scalinata insieme ai suoi amici.