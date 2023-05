Un gravissimo episodio è quello che è avvenuto la scorsa notte, nel comune di Torremaggiore, in provincia di Foggia. Purtroppo Jessica Malaj ha perso la vita a 16 anni, per mano di suo padre. Si è messa davanti alla madre per riuscire a difenderla, ma ha ricevuto diversi fendenti.

Una vicenda che ha sconvolto migliaia persone e che ovviamente, ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Oltre a lei anche un vicino di casa è deceduto, poiché l’uomo credeva che era l’amante della moglie.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio. Precisamente in un appartamento in cui viveva la famiglia, che si trova a Torremaggiore, in provincia di Foggia.

Taulant Malaj, è entrato nella casa in cui vivevano la moglie e la figlia, con un’arma da cucina. Dopo una discussione con la donna, ha provato a colpirla.

Però è proprio a quel punto che la ragazza ha provato a fare da scudo a sua madre. L’uomo a quel punto non si è fermato ed ha colpito la giovane con. diversi fendenti. Lasciandola poi agonizzante a terra. La madre Tafta invece, è riuscita a salvarsi ed ora si trova ricoverata all’ospedale di Foggia.

Taulant uscito dall’abitazione, ha trovato il suo vicino Massimo De Santis, di 51 anni e proprietario di un bar del posto. Era convinto che avesse dei rapporti con la moglie. Così ha colpito anche lui, provocando quindi il suo decesso.

Il messaggio di cordoglio del sindaco per Jessica Malaj e per il vicino

Gli agenti alla fine sono riusciti ad arrestare l’uomo, mentre vagava per la zona. Questo episodio ha sconvolto migliaia di persone. Il sindaco Emilio Di Pumpo sull’accaduto ha dichiarato:

Torremaggiore oggi piange per due giovani vita strappate via troppo presto, in un modo che non può lasciarci indifferenti. Faccio appello al senso di responsabilità di ognuno e chiedo il massimo rispetto per le famiglia coinvolte.