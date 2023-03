Un gravissimo episodio è quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 marzo, nella città di Triste. Un padre di 67 anni ha messo fine alla vita di suo figlio 38enne e poi ha cercato di compiere un gesto estremo su sé stesso. Non riuscendoci, ha chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine.

Ora gli agenti di polizia intervenuti sul posto stanno indagando e stanno cercando anche di capire il movente dietro questo delitto così straziante e sconvolgente.

Stando alle informazioni rese note da diversi media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 16, di giovedì 16 marzo. Precisamente in un appartamento al secondo piano di una palazzina che si trova in via Foscolo, nella città di Triste.

Il 67enne e il 38enne erano in cura già da diverso tempo presso il Centro di Salute Mentale. Entrambi avevano problemi a livelli psichico.

Inoltre, la madre è deceduta da pochi giorni a causa di un malore improvviso, che non le ha lasciato scampo. L’uomo forse spaventato dalla possibilità di essere rimasto da solo, ha deciso di compiere il gesto estremo.

Padre di 67 anni mette fine alla vita di suo figlio

Dopo una prima ricostruzione da parte delle forze dell’ordine intervenute nella casa della famiglia, è emerso che l’uomo ha colpito il figlio nella parte del collo con diversi fendenti.

Con l’arma usata per inveire contro il 38enne con disabilità, il padre ha anche cercato di togliersi la vita. Si è provocato dei tagli nella zona del collo e del polso. Successivamente, quando ha capito che non ci sarebbe riuscito, ha chiamato gli agenti per costituirsi.

I poliziotti intervenuti nella casa, hanno trovato l’uomo sul pianerottolo con diverse ferite. Hanno disposto il suo trasferimento all’ospedale di Cattinara, ma per ora non risulta essere in pericolo di vita. Il magistrato a breve andrà da lui, per sottoporlo ad interrogatorio.

Il 38enne che purtroppo ha perso la vita per mano di suo padre, a causa dei suoi problemi, era in carico ai Servizi Sociali di Trieste.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa straziante vicenda.