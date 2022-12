Quello vissuto a settembre del 2020 da Ilaria D’amico, ex giornalista sportiva e attuale compagna di Gigi Buffon, è stato ed è tutt’ora un dolore grandissimo. Sua sorella Catia, dopo aver lottato con un brutto male, si è spenta per sempre a soli 59 anni. In diverse occasioni Ilaria ha parlato di lei, ma questa volta ha voluto leggerle una lettera molto toccante.

Credit: La Confessione – NOVE

Il calvario della D’Amico e della sua famiglia è iniziato a gennaio del 2019, quando sua sorella Catia, di 12 anni più grande di lei, ha scoperto di avere un brutto male che interessava la parte dell’intestino.

Il rapporto tra le due era splendido e nei quasi due anni successivi, nel dolore, non ha fatto altro che fortificarsi ancora.

Poi, a settembre del 2020, tutte le speranze di rivederla in salute si sono spente per sempre e Catia con loro.

Ilaria, così come la sua mamma, ha vissuto un dramma incalcolabile da allora. In diverse occasioni ha parlato di sua sorella e di ciò che lei rappresentava per lei e per la famiglia.

Non riesco ancora a parlare di lei. È molto complicato. Lei per me era un punto di riferimento, la base a cui tornare, abbiamo vissuto una vita insieme e anche l’ultima parte del cammino l’ha condiviso con me.

Così ad esempio aveva detto a Verissimo nello scorso febbraio.

La lettera di Ilaria D’Amico alla sorella Catia

Sono passati più di due anni dalla scomparsa di Catia, ma ogni qual volta Ilaria D’Amico torna a parlare di lei, è sempre un colpo al cuore.

Nei giorni scorsi, l’ex giornalista e compagna di vita del campione del mondo Gigi Buffon, è stata ospite nel programma La Confessione.

Credit: La Confessione – NOVE

Nella lunga chiacchierata con il conduttore Peter Gomez, la giornalista è tornata di nuovo a parlare del suo lutto, ma questa volta in una modalità diversa. Ha infatti parlato direttamente con la sua Catia:

Cara Catia, noi ci parliamo spesso e tu sai che le cose che io ti ho promesso… Parlo talmente tante volte con te che non ho bisogno di farti delle confessioni ulteriori. Sono più le volte che ti chiedo di occuparti di noi, ma sappi che io mi occupo di noi, e di lei.

La puntata andrà in onda questa sera, venerdì 30 dicembre, sul canale 9.