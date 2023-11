Non ha avuto il tempo di festeggiare il suo 18esimo compleanno con gli amici, Ilaria De Vecchi si è spenta per sempre tra le mura del centro oncologico di Aviano.

Due anni fa, quel male inaspettato era arrivato ad impossessarsi della sua vita, stravolgendola e stravolgendo quella di tutti coloro che le volevano bene.

Ilaria ha lottato con tutta se stessa, sostenuta dai suoi genitori e anche dalla sua scuola. Ha cercato di sconfiggere quel brutto male, che purtroppo è stato più forte. È stata una figlia modello, una ragazza determinata, che nonostante tutto non ha mai avuto pretese e ha amato la semplicità delle cose. Ha sempre mostrato alla sua mamma e al suo papà di avere la testa sulle spalle, sempre pronta ad aiutarli. Purtroppo, questa giovane ha trascorso gli ultimi anni della sua vita tra le mura delle strutture sanitarie. Tanti medici hanno cercato le cure per aiutarla a vincere la sua battaglia. Udine, Pordenone, Aviano, un team di esperti che hanno sostenuto i suoi genitori e li hanno aiutati ad affrontare la situazione.

Anche gli insegnanti l’hanno aiutata e sostenuta, Ilaria De Vecchi voleva finire la scuola e realizzate i suoi sogni. Studiava tra le mura dell’ospedale, nonostante le sue condizioni, grazie ad una rete di professori volontari, che l’hanno seguita e aiutata. Purtroppo il destino è stato crudele e non le ha permesso di vincere quella battaglia.

La sua mamma e il suo papà avevano anche deciso di chiudere la loro pizzeria, gestita dalla famiglia per 42 anni. Proprio loro avevano spiegato sui social:

Ci abbiamo pensato tanto e crediamo di aver preso la decisione giusta. Sofferta ma obbligata. Pensiamo di aver dato il massimo delle nostre possibilità per rendere il nostro locale un posto dove sentirsi in famiglia. E voi lo siete stati per noi. Adesso abbiamo la necessità di fare scelte diverse.