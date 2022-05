Ilaria è una ragazza di 24 anni che purtroppo si è spenta poco prima di realizzare il suo sogno più grande. La sua agonia è iniziata due anni fa, nel 2020. Lei stessa aveva raccontato le sue condizioni durante un’intervista a Fanpage.it. Era pronta per tornare a casa e realizzare il suo sogno, poi le sue condizioni sono nuovamente peggiorate.

Per due anni, ha vissuto tra le mura dell’ospedale, dopo uno scompenso cardiaco. Appena nata, avevano scoperto il suo problema congenito, aveva un solo ventricolo. Grazie ai numerosi interventi, è riuscita a vivere una vita quasi normale. Poi, la Pandemia ha cambiato tutto.

Ilaria è stata colpita da emorragie, scompensi cardiaci ed è risultata positiva al Covid per due volte. Due anni di emergenza sanitaria vissuti tra le mura della struttura sanitaria. Ma la giovane di 24 anni non si è mai data per vinta, ha sempre creduto di poter vincere la sua battaglia e realizzare il suo sogno, nonostante fosse costretta su una sedia a rotelle e aveva bisogno di ossigeno per respirare.

Una fan fedelissima del cantante Vasco Rossi, voleva rimettersi in piedi per giugno, quando il suo idolo sarebbe andato a Napoli. La star l’aveva incontrata e lei sognava di diventare una giornalista per intervistarlo e per ringraziarlo per ciò che aveva significato nella sua vita.

La stessa ragazza, durante l’intervista, aveva rivelato che tra le canzoni in cui si rivedeva di più, c’era Vivere. In particolare il verso in cui Vasco pronuncia la frase: “Vivere anche quando sei morto dentro”. Era proprio così che Ilaria si sentiva, fuori mostrava la sua corazza, ma dentro stava male e affrontava la dura realtà.

Pochi giorni dopo le sue parole a Fanpage.it, pochi giorni dopo quel sorriso e quei sogni nel cassetto raccontati sul web, la 24enne si è aggravata e si è spenta in ospedale.

Uno dei suoi sogni però Ilaria è riuscita a realizzarlo, quando il suo idolo Vasco Rossi l’ha incontrata. Gentile e disponibile, ha fatto sorridere il cuore a lei e alla sua famiglia.