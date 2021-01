Ilaria Stefanel muore a 49 anni: le avevano diagnosticato la malattia a Natale

Ilaria Stefanel, consulente finanziaria di Oderzo, in provincia di Treviso. Durante le festività natalizie alla donna le era stato diagnosticato un cancro ai polmoni che l’ha portata via in sole tre settimane. A soli 49 anni la donna è deceduta a causa di un cancro fulminante che l’ha portata via troppo presto.

La donna era impiegata presso la sede di Unicredit di Oderzo, in provincia di Treviso. Prima del periodo natalizio la donna aveva iniziato a manifestare i primi sintomi i quali hanno poi portato alla diagnosi definitiva, un tumore ai polmoni. All’età di 49 Ilaria ha dovuto combattere con questa malattia terribilmente aggressiva che, alla fine, ha avuto un esito negativo per la donna portando alla sua morte.

Perde quindi la sua battaglia Ilaria Stefanel la cui morte improvvisa ha sconvolto la famiglia, gli amici e l’intera comunità di Oderzo che si unisce all’immenso dolore dei familiari. Ilaria era infatti ricordata per il suo carattere allegro e positivo ma anche per la sua estrema gentilezza.

I funerali di Ilaria Stefanel

Era una donna positiva e sempre sorridente e il cancro l’ha portata via troppo presto. I funerali della donna verranno celebrati il 21 gennaio alle ore 15 presso il Duomo di Oderzo.

La donna lascia papà Italo, ex docente in pensione al quale la donna era molto legata. Oltre al lavoro di consulente finanziaria Ilaria aveva molte passioni tra cui quella per i viaggi e per l’ambiente cinematografico. Ricordiamo che il cancro ai polmoni è al primo posto il cancro che ogni anno fa registrare casi elevati di mortalità. Seguono il cancro al colon-retto, mammella, pancreas e fegato.