Imperia, accertamenti in corso per la caduta del bimbo di 2 anni dal balcone: interrogate diverse persone

Sono in corso tutti gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica e per capire cosa sia accaduto prima della caduta del bimbo di 2 anni dal balcone. Gli inquirenti hanno sottoposto ad interrogatorio tutte le persone vicine alla famiglia e anche il loro figlio maggiore di 14 anni. Al momento non hanno aperto nessuna inchiesta.

Un evento tragico, che avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche. Per fortuna le condizioni del piccolo stanno migliorando, ma i medici non hanno ancora sciolto la sua prognosi.

Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di domenica 17 gennaio. Precisamente in un’abitazione in via Argine Destro, ad Imperia. La prima a rendersi conto del grave episodio, è stata proprio la madre.

La stessa famiglia ha vissuto un dramma molto simile, a luglio del 2017. Il loro primogenito che all’epoca aveva due anni e mezzo, è deceduto dopo essere caduto dal balcone. I medici per cercare di salvarlo, lo hanno sottoposto anche un intervento delicato alla testa.

Tuttavia, i loro disperati tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Pochi giorni dopo, il piccolo ha perso la vita mentre era ancora ricoverato in ospedale.

Nell’episodio avvenuto la scorsa domenica, gli inquirenti non hanno aperto nessuna inchiesta. Però, hanno deciso di fare tutti gli accertamenti del caso. Per questo hanno interrogato alcuni vicini ed anche il fratello maggiore del piccolo, che ha 14 anni. Quest’ultimo ha raccontato di aver visto il piccolo arrampicarsi sulla ringhiera del balcone. Ha provato a prenderlo, ma è caduto nel vuoto nel giro di pochi istanti.

Bimbo di 2 anni caduto dal balcone: le condizioni

La situazione del bimbo è apparsa grave sin da subito. Infatti i sanitari arrivati sul posto, hanno deciso di chiedere l’ausilio dell’elisoccorso. I medici dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova.

La struttura ospedaliera in una nota ha comunicato che le condizioni del bambino ora stanno migliorando. Per fortuna è sveglio e vigile.

Però, proprio a causa delle diverse fratture riportate dopo la caduta, hanno deciso di tenere ancora la sua prognosi riservata. Sono in attesa che si riprenda del tutto prima di scioglierla definitivamente.