Un episodio drammatico è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 17 gennaio. Un bimbo di soli 2 anni è caduto dal balcone al secondo piano ed ora è ricoverato in condizioni molto gravi. Nel 2017 il fratellino ha perso la vita in un incidente molto simile, infatti le forze dell’ordine stanno indagando su quanto accaduto.

Sono ancora in corso le indagini degli inquirenti per capire l’esatta dinamica della vicenda. Gli agenti stanno interrogando i genitori ed anche alcuni vicini, che hanno assistito alla scena.

Secondo le informazioni rese note da diversi media locali, il dramma è avvenuto nel pomeriggio di domenica. Precisamente nell’abitazione della famiglia ad Imperia.

Stando ad una prima ricostruzione, il piccolo è precipitato dal balcone mentre stava giocando. La madre è stata la prima che si è resa conto della del tragico evento. Infatti ha allertato in fretta i sanitari.

I soccorritori del 118 sono arrivati nell’abitazione in pochi minuti, ma sin da subito hanno capito che le condizioni del piccolo erano davvero critiche. Per questo hanno deciso di chiedere l’intervento dell’elisoccorso.

Il bimbo è stato trasportato all’ospedale Gaslini di Genova. I medici dopo un’accurata visita, hanno capito che la sua situazione è molto critica. A causa della caduta ha riportato traumi e ferite gravi. Infatti hanno deciso di tenere la sua prognosi riservata.

Bimbo di 2 anni caduto dal balcone: l’incidente del fratellino

Purtroppo questa famiglia ha vissuto un dramma simile nel luglio del 2017. Il loro primogenito che all’epoca aveva circa 2 anni e mezzo, è caduto dal terrazzo, mentre giocava con i suoi 5 fratelli.

I medici per cercare di salvargli la vita, lo hanno sottoposto in fretta ad un delicato intervento alla testa. Tuttavia, i loro disperati tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Infatti poche ore dopo il suo arrivo in ospedale, ha perso la vita.

Secondo ciò che riporta il quotidiano La Repubblica, al momento dei fatti in casa c’era solo la madre, mentre il padre era fuori per lavoro. La famiglia dopo la tragica perdita ha deciso di cambiare casa, trasferendosi in quella dove è avvenuto l’altro grave incidente.