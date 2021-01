Sono ancora in corso gli accertamenti per capire cosa sia accaduto al bimbo di 2 anni precipitato dal balcone, domenica 17 gennaio. Nelle scorse ore, la Procura ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine. Il piccolo, invece, si sta riprendendo e le sue condizioni sembrano essersi stabilizzate.

Un grave episodio, che avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica e soprattutto stanno ascoltando tutte le testimonianze dei presenti e dei familiari del piccolo.

In base alle informazioni rese note, il dramma si è consumato nel pomeriggio di domenica 17 gennaio. Precisamente in un’abitazione in via Argine Destro, ad Imperia.

Il bambino era in casa e con lui c’era la madre e i suoi 5 fratelli. In una prima ricostruzione degli inquirenti, il piccolo si sarebbe recato sul balcone da solo. Quando all’improvviso, potrebbe essersi arrampicato sulla ringhiera, per poi cadere nel vuoto.

Il fratello maggiore di 14 anni, ha raccontato alle forze dell’ordine di aver visto tutta la scena e di aver provato a fermarlo. Ma al suo arrivo, era già troppo tardi. Il bimbo era precipitato da un’altezza di circa 6 metri.

La madre ha lanciato in fretta l’allarme al 118. I sanitari sono arrivati sul posto in pochi minuti e vista la gravità dell’episodio, hanno anche deciso di chiedere l’intervento dell’elisoccorso. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale Gaslini di Genova, proprio con l’elicottero.

Bimbo di 2 anni caduto dal balcone: le condizioni

La situazione del bimbo è apparsa critica sin da subito. I medici del pronto soccorso infatti, hanno deciso di tenere la sua prognosi riservata. Negli ultimi giorni, lo hanno anche sottoposto ad un delicato intervento al braccio, per il trattamento di una frattura.

Gli inquirenti stanno continuando ad indagare sull’accaduto, poiché la stessa famiglia ha vissuto un dramma simile, nel luglio del 2017. Il primogenito della coppia, che all’epoca aveva 2 anni e mezzo, è caduto dal balcone della loro abitazione. I medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma pochi giorni dopo il suo ricovero, è morto.

Il pm Lorenzo Fornace, che si sta occupando di questo episodio, ha deciso di aprire un fascicolo su quanto accaduto. L’ipotesi di reato è quella di lesioni colpose. Si tratta comunque di un atto dovuto, per poter fare altri accertamenti sull’incidente.