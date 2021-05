La notizia si è rapidamente diffusa sul web ed è stata data anche in diretta tv, durante l’ultima puntata della trasmissione Ore 14. L’imprenditore italo americano Tony Di Piazza ha offerto una ricompensa di 50 mila dollari a chiunque darà informazioni sul caso della piccola Denise Pipitone, aiutando così la sua famiglia a scoprire la verità.

Un gesto davvero generoso e altruista, che l’uomo ha voluto fare in sostegno di Piera Maggio. Se dopo 17 anni, il senso di colpa non spinge le persone a parlare, si spera che possa farlo un’incredibile somma di denaro.

Ai microfono del conduttore Milo Infante, l’imprenditore ha dichiarato:

Spero che questa mia iniziativa magari dia una ragione in più per un esame di coscienza per chi sa qualcosa e in questi anni non si è voluto fare avanti, per paura o per quello che sia. Comunque può farlo anche in forma anonima, l’importante è riuscire a mettere fine a questa storia. Non sono riuscito a parlare con la madre, ma spero di farlo al più presto, per darle anche un po’ di conforto per quello che vale.