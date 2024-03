“In attesa della sentenza” Noemi Bocchi, la Procura ha deciso: cosa succederà ora

La Procura di Roma ha chiesto per Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, 5 anni e mezzo di reclusione

Prima di intraprendere la relazione con l’ex capitano della Roma Franceso Totti, Noemi Bocchi era sposata con Mario Caucci. Come riporta il Corriere della Sera, l’imprenditore è oggi indagato per i reati di maltrattamenti e mancato mantenimento e per lui, la Procura di Roma chiede una condanna a 5 anni e 6 mesi di carcere. Cosa sta succedendo.

Noemi Bocchi, da qualche tempo, è su tutte le riviste di gossip per via della relazione iniziata nel 2022 con Francesco Totti, dopo il chiacchieratissimo termine della storia di quest’ultimo con Ilary Blasi. Prima di conoscere l’ex calciatore, la 34enne di Tivoli è stata sposata per molti anni con l’imprenditore Mario Caucci, dal quale ha avuto nel 2011 e nel 2014 due figli.

Oggi, come riporta il Corriere della Sera, Caucci rischierebbe una condanna a 5 anni e 6 mesi di carcere. Questo è quanto ha chiesto la Procura di Roma per i reati a lui contestati di maltrattamenti e mancato mantenimento. La sentenza dovrebbe arrivare il prossimo giugno.

A denunciare l’imprenditore sarebbe stata proprio Noemi Bocchi. Il matrimonio tra i due era già fortemente compromesso dal 2017 e Caucci, a detta della donna, aveva lasciato la casa coniugale e la moglie a badare da sola ai figli.

Come riportava sempre il Corriere della Sera nel 2022, la sera del primo maggio 2019 avveniva un episodio a detta della Bocchi gravissimo. Caucci tentò di introdursi in casa nonostante l’invito della donna ad andarsene.

Noemi ha raccontato che una volta entrato Caucci l’aggredì, mettendole le mani intorno al collo e spintonandola, costringendola a rifugiarsi in bagno per ore. Nei giorni successivi le disse di non ricordare nulla e le chiese scusa, ma la Bocchi, forte anche di un referto che attestava le ferite provocate dal suo ex, presentò lo stesso denuncia.

Seguiranno aggiornamenti su questa vicenda.