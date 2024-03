Una perdita davvero straziante è quella che si è trovata ad affrontare in queste ultime ore la comunità di Roccalumera. Purtroppo Simona Sturiale ha perso la vita a 27 anni, dopo un delicato intervento al cervello, che ha portato a delle complicazioni improvvise.

La sua scomparsa così improvvisa e prematura, ha portato a dolore e sconforto non sono nei cuori dei suoi cari, ma anche in quelli di tutti i suoi concittadini. In tanti in queste ore stanno ricordando con un post straziante sui social, per mostrare vicinanza anche alla sua famiglia.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato solo pochi giorni fa. La giovane viveva con la sua famiglia nel piccolo comune di Roccalumera, in provincia di Messina. Non è ancora chiaro per quale motivo, ma si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento alla testa, che in un primo momento sembrava essere andato abbastanza bene.

Tuttavia, è solo in questi ultimi giorni che sono sopraggiunte delle complicazioni improvvise. I medici del Policlinico di Messina, dove era ricoverata, hanno cercato di fare il possibile per riuscire a salvarle la vita. Però, è proprio all’improvviso, che la giovane ragazza ha perso la vita. Questa complicazione alla fine, non le ha lasciato più scampo. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso cerebrale. I genitori nonostante il dolore, hanno dato anche il consenso alla donazione dei suoi organi.

I messaggi di cordoglio per la scomparsa di Simona Sturiale

CREDIT: PEPPE FPV

La vicenda ha scosso moltissime persone, non solo i suoi famigliari, vista la giovane età della ragazza ed anche perché era molto conosciuta. Infatti in tanti hanno scelto di scrivere per lei dei messaggi di cordoglio e vicinanza. La sua amica Giovanna, per esempio ha scritto:

I tuoi sogni ed i tuoi progetti si sono spenti troppo presto cara Simona, nessuno qui ti dimenticherà mai, resterai sempre nei nostri cuori.

Ovviamente anche il sindaco ha voluto scrivere parole di affetto per la 27enne, ma soprattutto per la sua famiglia. Il primo cittadino Giuseppe Lombardo, ha deciso di proclamare il lutto cittadino, in occasione proprio del suo funerale, che verrà celebrato alle 15 di oggi, giovedì 14 marzo.