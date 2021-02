Tragedia: bambino muore in un incidente stradale. Il piccolo aveva solo 4 anni

Un bambino di appena 4 anni è morto per un incidente stradale occorso a Casal Velino, piccolo Comune nel Salernitano. Stando alle prime informazioni raccolte, il bimbo si trovava in macchina con la mamma e la sorellina, quando il mezzo è uscito di strada ed è finito in un canale che costeggia la carreggiata. Le altre due persone a bordo sono attualmente ferite.

Incidente stradale: causa e dinamica al vaglio

Intervenuti sul posto per i rilievi, i carabinieri di Vallo della Lucania hanno svolto le indagini. Le cause, così come la dinamica dell’accaduto, è tuttora al vaglio degli inquirenti. Il drammatico evento è avvenuto intorno alle ore 13.30 di oggi, lunedì 1° febbraio, in località Verduzio. Per il momento non risultano coinvolti ulteriori veicoli. Presumibilmente la donna e i due piccoli rientravano a casa da scuola.

Auto nel canale

L’automobile, una Kia, avrebbe finito per sbandare, sebbene le modalità dell’incidente stradale restino da stabilire, ed è finita nel canale.

Finora non c’è stato modo di sapere se la donna al volante abbia sterzato per evitare di andare a sbattere contro un’altra auto, un animale comparso all’improvviso, se un attimo di distrazione abbia determinato la tragedia o, ancora, le condizioni dell’asfalto abbiano influito in modo significativo.

Scaraventato fuori dall’abitacolo

La vettura si è decappottata e il bambino di 4 anni sarebbe stato scaraventato fuori dall’abitacolo e violentemente scagliato a terra. L’impatto avrebbe provocato la morte sul colpo, date le gravi ferite riportate. Vani i tentativi di aiuto da parte del pronto soccorso.

Incidente stradale: madre e sorella in ospedale

Gli operatori del 118 sono accorsi sul luogo dello schianto a pochi minuti di distanza: per il piccolo non c’era già più niente da fare. La madre e la sorella sono state trasportate in ospedale e non è dato conoscere quali siano le loro condizioni di salute. I rilievi del caso sono stati eseguiti sul punto dell’incidente, che non sarebbe coperto da telecamere di videosorveglianza.