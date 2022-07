Fatele incidente a Rutigliano, in provincia di Bari. Piero Ditoma ha perso la vita a soli 22 anni. Il ragazzo stava viaggiando in sella alla sua moto, quando ha perso il controllo. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Gli agenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Piero Ditoma era originario di Turi, il giorno della tragedia si trovava in compagnia di un suo amico.

I due amici si trovavano sul mezzo a due ruote, intorno alle 4 del mattino di ieri, 30 giugno. Per cause ancora da accertare, il 22enne alla guida, mentre percorreva via San Francesco, ha perso il controllo del mezzo a due ruote e ed è finito fuori strada.

L’impatto con l’asfalto è stato fatale. Gli agenti stanno cercando di capire se indossassero il casco o se nell’incidente siano stati coinvolti altri mezzi. I soccorritori del 118 hanno raggiunto il posto in pochi minuti. Purtroppo, gli operatori sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare Piero Ditoma. È morto sul colpo. L’amico, invece, è stato trasportato con immediata urgenza all’ospedale Di Venere. Sembrerebbe che abbia riportato gravi ferite, ma non ci sono ancora nuove informazioni sulle sue condizioni di salute.

I messaggi di addio per Piero Ditoma

La notizia si è rapidamente diffusa tra coloro che conoscevano il 22enne. Sul web sono apparsi tantissimi commoventi messaggi, pubblicati da amici e conoscenti, che hanno voluto salutare Piero un’ultima volta e che hanno voluto mostrare affetto e vicinanza alla sua famiglia, straziata dalla perdita improvvisa ed inaspettata.

Non Ci Credo Ancora. Adesso sei l’angelo più bello 💘. Non ti dimenticheremo mai. R. I. P Angioletto bellissimo 😭😭💔❤️. Bravissimooo ragazzo 💕 maledetto destino. Avevi solo 22 anni 😠😠😭💔.