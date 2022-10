Si è scontrato contro un muretto Alessandro Tabaku e purtroppo dopo essere uscito di strada, ha perso la vita a soli 22 anni. I medici arrivati sul posto, dopo averlo liberato dalle lamiere del suo veicolo, non sono riusciti a far nulla per salvarlo, ma hanno potuto solo constatare il suo decesso.

La dinamica di questo sinistro è ora al vaglio delle forze dell’ordine, ma dai racconti di alcuni testimoni, tutto sembra essere avvenuto per una fatalità.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 5 del mattino di lunedì 24 ottobre. Precisamente lungo la strada SR203 Agordina, in località La Stanga, nel comune di Sedico, nella provincia di Belluno.

Alessandro si era appena laureato in Economia ed aveva ottenuto da poco un lavoro nell’azienda Luxottica, nel settore di Global Business Services EMEA. Sembrava essere felice.

Infatti proprio come tutte le mattine, era uscito dalla casa intorno alle 5 e si stava recando al suo ufficio. Tuttavia, è proprio mentre percorreva quella strada a bordo della sua Opel Corsa, molto famosa per la presenza degli animali, che è avvenuto il sinistro.

Dai primi rilievi delle forze dell’ordine, il ragazzo stava andando lungo il rettilineo, quando all’improvviso ha fatto una sterzata a sinistra. A quel punto, si è scontrato contro un muretto e la sua auto si è ribaltata più volte in un prato. I passanti si sono presto resi conto della gravità dell’accaduto. Di conseguenza hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari ed anche alle forze dell’ordine.

Il decesso straziante di Alessandro Tabaku

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno lavorato a lungo per liberare il giovane dalle lamiere del suo veicolo, ma i medici per lui non sono riusciti a fare nulla. Non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Dal racconto di alcuni testimoni che si sono subito fermati nel vedere l’accaduto, il ragazzo ha perso il controllo del suo veicolo, proprio per evitare un animale.

Anche i carabinieri hanno visto il cervo che vagava nella zona. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle 8.30 del mattino. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.