Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella serata di sabato 18 febbraio, nella provincia di Piacenza. Purtroppo una donna di 33 anni, chiamata Sara Tu, che lavorava come farmacista, ha perso la vita dopo che la sua auto ha preso fuoco.

Era molto conosciuta proprio per la sua professione ed infatti, sono davvero tante le persone sconvolte da questa perdita così improvvisa e straziante. Ora le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di sabato 18 febbraio. Precisamente in località Puglia, nella zona di Calendasco, nella provincia di Piacenza.

Sara aveva origini coreane e viveva lì con la sua famiglia già da diversi anni. Dopo la laurea aveva trovato lavoro nella farmacia Guidotti.

Quella sera era a bordo della sua Mini Cooper e molto probabilmente era proprio diretta alla sua abitazione. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, mentre era sull’argine del Po, ha perso improvvisamente il controllo del suo veicolo.

Dopo esser uscita fuori strada, si è scontrata contro il monumento che costeggia la carreggiata. Lo scontro molto forte, ha fatto divampare le fiamme della sua auto nel giro di pochi istanti.

Il decesso di Sara Tu dopo il sinistro stradale

I primi ad arrivare sul posto sono stati proprio i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno fatto il possibile per spegnere subito le fiamme, ma alla fine per la giovane donna non c’era ormai più nulla da fare.

I sanitari, infatti, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. I primi ad arrivare sul posto sono stati proprio il compagno e la sorella della vittima, che hanno ricevuto un messaggio tramite l’app che avvisa i contatti di emergenza in caso di sinistro.

Ora le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica ed anche per capire il motivo per cui la donna sia uscita fuori strada. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.