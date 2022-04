Sono ancora in corso tutte le indagini del caso per il drammatico incidente, in cui purtroppo è morta la 17enne Alessia Pisano. Il fidanzato di 21 anni Michele Colpani è ora iscritto nel registro degli indagati, per il reato di omicidio stradale. In attesa di altri rilievi.

CREDIT: FACEBOOK

Gli inquirenti e lo stesso pm sin da subito hanno voluto aprire un fascicolo d’indagine per la vicenda. Di conseguenza, per capire la dinamica ha deciso di chiedere l’intervento di un perito.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia è avvenuta lo scorso 10 aprile. Precisamente nel piccolo comune di Capoterra, in provincia di Cagliari.

I due ragazzi erano a bordo della loro Alfa Romeo e stavano rientrando nelle loro abitazioni. Quando all’improvviso, all’altezza di una curva stretta il ragazzo ha perso il controllo del suo veicolo e sono usciti fuori strada.

In base al racconto di un testimone però, è venuto fuori che l’automobilista si è scontrato anche con un’altra macchina di colore bianco. Tuttavia, nessuno sa bene di chi si tratti.

Michele Colpani dopo aver perso il controllo della sua Alfa, ha finito la corsa contro un albero. Alessia Pisano la fidanzata, purtroppo è morta sul colpo, a causa dei traumi riportati dopo il grave incidente stradale.

Le indagini per il drammatico incidente in cui è morta Alessia Pisano

Vista la dinamica dei fatti, il sostituto procuratore Nicoletta Mari ha deciso di iscrivere il fidanzato nel registro degli indagati, per il reato di omicidio colposo. Però, questo sembra essere stato fatto come atto dovuto.

La stessa pm ha deciso di chiedere l’intervento di un perito per capire l’esatta dinamica dell’incidente. Le indagini non sono ancora concluse e bisogna capire anche a che velocità procedevano i due veicoli.

Alessia Pisano avrebbe compito 18 anni pochi giorni dopo aver perso la vita. Di conseguenza la mamma, in uno straziante messaggio sui social ha voluto salutare per sempre la sua bambina.