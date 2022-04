Dramma in provincia di Cagliari, a causa di un incidente stradale Alessia Pisano è morta ad appena 17 anni

Un drammatico incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 10 aprile. Una ragazza di appena 17 anni, chiamata Alessia Pisano è morta a causa dei traumi riportati. I medici hanno fatto il possibile, ma per lei non c’è stato più nulla da fare.

CREDIT: FACEBOOK

In tanti sconvolti da quanto accaduto, hanno voluto scrivere sui social dei messaggi di cordoglio per la giovane. Anche la mamma, distrutta dalla perdita, ha voluto parlare del suo dolore.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di domenica 10 aprile. Precisamente nel piccolo comune di Poggio dei Pini, in provincia di Cagliari.

Alessia era in macchina con un suo amico di 21 anni e stavano rientrando a casa. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il giovane ha perso il controllo del veicolo.

Sono usciti di strada ed hanno finito la corsa contro un albero. L’impatto è stato molto violento. Di conseguenza i passanti che hanno assistito alla scena, hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari.

I medici intervenuti hanno trasportato la ragazza d’urgenza all’ospedale Brotzu, di Cagliari. Per provare a salvarla, l’hanno portata d’urgenza in sala operatoria, ma Alessia non ne è mai uscita. Ha perso la vita proprio durante l’intervento. La ragazza avrebbe dovuto compiere 18 anni il prossimo 19 aprile.

Il messaggio della mamma di Alessia Pisano sui social

Il ragazzo, invece, al momento si trova ricoverato al Policlinico di Monserrato, ma non risulta essere in pericolo di vita. La mamma di Alessia, ha voluto pubblicare sui social un commovente messaggio. La donna ha scritto:

Non ci posso ancora credere e non voglio, che non ci sei più amore nostro. Stavi tanto aspettando il giorno del tuo 18esimo compleanno che finalmente saresti diventata maggiorenne.