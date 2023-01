Grave incidente in provincia di Caserta, Giovanna Vettoliere è morta a 21 anni, mentre era in auto con il fratello minore

Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nella giornata di martedì 17 gennaio, nella provincia di Caserta. Purtroppo ad avere la peggio, una ragazza di soli 21 anni, chiamata Giovanna Vettoliere, che è deceduta sul colpo a causa del forte scontro.

La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno cercando di capire come sia avvenuto il sinistro, e come il giovane alla guida abbia perso il controllo del veicolo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di martedì 17 gennaio. Precisamente in una strada che collega Caserta al piccolo comune di San Marcellino.

I quattro ragazzi di età compresa tra i 17 ed i 21 anni erano a bordo di una Fiat 500, ma non è ancora chiaro dove fossero diretti. Alla guida c’era proprio il fratello minore della vittima.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il ragazzo ha perso improvvisamente il controllo del veicolo. Infatti dopo esser uscito fuori strada, forse per il maltempo, ha passato una rotonda ed ha finito la sua corsa contro un albero.

Giovanna era seduta sul sedile anteriore. Dietro invece c’erano i loro due amici di 17 e 19 anni. I passanti si sono presto resi conto della gravità del sinistro ed infatti, hanno chiesto il tempestivo intervento i sanitari.

Il sinistro in cui Giovanna Vettoliere ha perso la vita

I medici per la ragazza non hanno potuto far nulla, se non constatare il decesso. Il fratello, invece, si trova ora ricoverato in ospedale e sta lottando per la sua vita. I due amici hanno riportato contusioni lievi.

Giovanna lavorava come segretaria in una scuola di danza ed era anche studentessa universitaria. La notizia di questa perdita così improvvisa e straziante, si è diffusa molto velocemente in tutta la comunità. Infatti sono davvero tanti i messaggi pubblicati sui social per lei. Tra questi anche quello del sindaco Renato Natale. Nel suo messaggio il Primo Cittadino ha scritto: