Grave incidente stradale in provincia di Caserta, mamma e figlia investite da una minicar50: la donna non ce l'ha fatta

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nel piccolo comune di San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. Una madre di 40 anni e la figlia di 6 anni sono state investite da una minicar50. I medici hanno provato a fare il possibile per salvare la donna, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

CREDIT: FACEBOOK

Un evento drammatico che ovviamente ha scosso l’intera comunità, ma soprattutto i presenti che hanno assistito alla scena. La bambina è viva per miracolo.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato nella giornata di martedì 15 giugno. Precisamente nel piccolo comune di San Nicola la Strada, in provincia di Caserta.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la vittima, chiamata Rosanna Mastroianni stesse attraversando la strada insieme alla figlia di 6 anni.

Ad un certo punto però, la minicar, guidata da un ragazzo di 17 anni, è apparsa all’improvviso e le ha travolte. L’automobilista non è proprio riuscito ad evitare il drammatico impatto.

Le condizioni della mamma sono apparse critiche sin da subito. Infatti i sanitari intervenuti, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale locale. La situazione della figlia invece, è apparsa meno grave. Per lei i traumi sono stati più lievi.

Incidente a Caserta, il decesso della mamma e la dinamica

I medici del pronto soccorso, vista la situazione della donna, hanno deciso di sottoporla tempestivamente ad un delicato intervento, per ridurre l’emorragia. Tuttavia, i loro disperati tentativi non hanno portato ai risultati sperati.

Infatti poche ore dopo, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. La bambina, invece, non ha riportato gravi conseguenze. Anche lei è ricoverata in ospedale, ma solo in via precauzionale.

Le forze dell’ordine ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica di questo drammatico incidente. Hanno ascoltato le testimonianze dei presenti ed hanno anche visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza nella zona. È al vaglio anche la posizione del 17enne che era alla guida del piccolo veicolo.