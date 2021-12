Un tragico e straziante incidente stradale è avvenuto a San Marino. Purtroppo le vittime sono due, una giovane coppia di fidanzati, che avevano compiuto da poco 18 anni. I medici intervenuti non sono riusciti a fare nulla per salvarli, poiché i traumi riportati per loro sono risultati essere fatali.

Una vicenda drammatica che ha scosso l’intera comunità. In molti ora stanno mostrando affetto e vicinanza ai loro cari, colpiti dalle perdite improvvise.

Il dramma si è consumato nella serata di sabato 4 dicembre, intorno alle 22. Precisamente su via Pedemontana, una strada che porta dal Castello di Borgo Maggiore a Castello della Murata.

Il ragazzo che era alla guida si chiamava Daniele Volanti e la sua fidanzata Elly Mattiuzzo. Lui viveva a Rimini e lei invece era originaria di Milano, ma si era trasferita poco tempo fa insieme al padre a San Marino.

Erano appena usciti ed erano a bordo di una Fiat 500. Tutto stava procedendo normalmente per loro e fino a quel momento, non era accaduto nulla di insolito.

Ad un certo punto però, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, l’automobilista ha perso improvvisamente il controllo del suo veicolo ed ha invaso la corsia opposta. La persona alla guida di una Bmw non è proprio riuscita ad evitarli. Di conseguenza si sono scontrati frontalmente.

Incidente a San Marino, il tragico decesso dei due fidanzati

L’impatto è stato talmente violento, che i due ragazzi sono morti sul colpo. I presenti con la speranza di poterli salvare, hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Tuttavia, i loro disperati tentativi, non sono serviti a nulla. L’auto è stata distrutta, i fidanzati sono rimasti incastrati nelle lamiere. Però i traumi riportati dopo l’incidente, per loro sono risultati essere fatali.

Tanti loro amici e coetanei stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social. Queste perdite strazianti ed improvvise hanno spezzato i cuori di tutti.