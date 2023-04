Sono emersi nuovi particolari importante per il grave incidente avvenuto la scorsa notte a Ginosa. Due Fiat Punto si sono scontrate frontalmente e per tre ragazzi tra i 25 ed i 30 anni, non c’è stato nulla da fare esono purtroppo deceduti sul colpo, la ragazza ha lasciato anche una bimba di soli 3 anni, avuta da una precedente relazione.

Gli agenti intervenuti sul luogo in cui si è consumato il dramma, hanno cercato di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e soprattutto le eventuali responsabilità.

I fatti sono avvenuti nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 aprile. Precisamente lungo la strada che da Ginosa, porta a Ginosa Marina, in un tratto rettilineo provinciale, con un limite di 50 km.

Tuttavia, visto come le due Fiat Punto sono diventate, nessuno dei due rispettava il limite previsto dal codice della strada.

Ghoerghee Bolocan, 30 anni e di origini rumene, era in macchina con la sua compagna Mihaela Gorgos, di 25 anni e con una figlia di 3 anni avuta da una precedente relazione. La coppia aveva un contratto come braccianti agricoli.

Purtroppo nell’impatto con l’altro veicolo, entrambi hanno perso la vita. Gli agenti dai controlli del caso, hanno scoperto che l’uomo era alla guida senza patente ed anche senza assicurazione.

Incidente a Ginosa, chi era il 27enne deceduto durante il trasporto in ospedale

L’altro ragazzo di 27 anni, chiamato Alessandro Calabrese, si era sposato con Floriana solo quattro mesi fa. Erano fidanzati da 11 anni e da poco erano riusciti a coronare il loro più grande desiderio.

Dopo il sinistro, le sue condizioni sono apparse molto gravi. I medici vista la criticità della situazione, hanno disposto per lui il tempestivo trasporto in ospedale, ma è proprio durante il viaggio che il giovane ha esalato il suo ultimo respiro.

Oltre la moglie Floriana, ha lasciato i genitori ed il fratello Davide. In queste ore sui social, sono davvero tante le persone che lo stanno ricordando, era molto conosciuto anche per la sua passione per l’agricoltura. L’amico che era in macchina con lui, ora si trova ricoverato in ospedale, ma per fortuna risulta essere ormai fuori pericolo.