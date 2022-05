Si è spento dopo quasi 48 ore il bambino di soli 3 anni rimasto coinvolto nel drammatico incidente avvenuto a Guidonia, lo scorso sabato. I medici dal suo arrivo hanno fatto il possibile, ma il suo cuore nella mattinata di lunedì ha cessato di battere per sempre, a causa dei traumi riportati.

La dinamica di quanto accaduto non risulta essere ancora molto chiara. Di conseguenza gli agenti sono a lavoro per capire come sia avvenuto l’incidente ed anche le eventuali responsabilità da parte dei due automobilisti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 14.50, di sabato 28 maggio. Precisamente lungo via Maremmana Inferiore, a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma.

I veicoli coinvolti sono due, che per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato molto violento.

I presenti nel vedere la gravità della situazione, hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari e alle forze dell’ordine. Tuttavia, gli agenti intervenuti al loro arrivo sul posto, si sono resi conto che i feriti erano rimasti incastrate tra le lamiere dei loro veicoli.

Proprio per questo hanno dovuto chiedere aiuto ai vigili del fuoco. Questi ultimi per liberarli hanno dovuto lavorare a lungo.

Incidente a Guidonia, il drammatico decesso del bambino

Erano tre i feriti e tra questi appunto c’era anche il bimbo di appena 3 anni. Le sue condizioni sono apparse molto gravi sin da subito. Infatti è stato necessario il trasporto in eliambulanza al Gemelli di Roma.

Da quel momento i medici hanno deciso di ricoverarlo nel reparto di terapia intensiva. Tuttavia, visti i traumi riportati dopo l’incidente, nella mattinata di ieri, lunedì 30 maggio, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. L’equipe guidata dal professor Giorgio Conti, ha fatto il possibile per salvarlo, ma a nulla sono serviti i loro disperati tentativi.

Nel frattempo gli agenti sono ancora a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, visto che ancora non è chiara. Probabilmente vista la morte del piccolo, il pm di turno deciderà di aprire un fascicolo d’indagine per il reato di omicidio stradale.