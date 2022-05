Un drammatico incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato, nel piccolo comune di Guidonia. Tre persone sono rimaste ferite e tra queste appunto, c’è un bambino di 3 anni che è quello in condizioni più gravi. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

I sanitari e gli agenti intervenuti si sono trovati davanti ad una scena davvero straziante, che ovviamente li ha scossi. Le persone erano ancora incastrate all’interno dei loro veicoli.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 14.45 di sabato 28 maggio. Precisamente lungo via Maremmana Inferiore, nel piccolo comune di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma.

Sono due le auto rimaste coinvolte nel terribile incidente. Per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si sono scontrate frontalmente e l’impatto purtroppo è stato molto violento.

Vista la gravità dell’accaduto, alcuni passanti hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari ed anche alle forze dell’ordine.

Gli agenti della polizia locale sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma solo al loro arrivo si sono resi conto della criticità dell’accaduto. I feriti erano rimasti incastrati tra le lamiere dei loro veicoli e tra loro, c’era anche un bambino di 3 anni. Per questo hanno dovuto chiedere l’intervento dei vigili del fuoco.

Incidente a Guidonia, le condizioni dei feriti

I pompieri per riuscire a liberarli hanno lavorato a lungo, ma il piccolo è quello apparso in condizioni più critiche. Per questo è stato necessario un trasferimento urgente in elisoccorso all’ospedale Gemelli di Roma.

Al momento si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva e sta lottando per la sua vita. Gli altri feriti, invece, non risultano essere in condizioni molto gravi. I medici li stanno sottoponendo a tutti i test e gli esami di rito.

Nel frattempo gli agenti, dopo aver preso tutti i rilievi del caso, sono a lavoro per ricostruire l‘esatta dinamica dell’accaduto. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla terribile vicenda.