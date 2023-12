Si chiamava Ilaria Ziliani e purtroppo la donna che aveva solamente 46 anni, ha perso la vita nella serata di sabato 9 dicembre, mentre era in auto con il marito. Un uomo alla guida di un Suv, ha travolto l’auto con la coppia e non ha lasciato più scampo alla donna.

In tanti in queste ore stanno cercando di mostrare vicinanza alla famiglia, colpita dall’improvviso lutto. Il compagno ora si trova ricoverato in ospedale, in condizioni molto gravi.

I fatti sono avvenuti nella serata di sabato 9 dicembre, intorno alle 20.30. Precisamente lungo la strada statale 42, all’altezza di una rotonda, nel comune di Malonno, che si trova nella provincia di Brescia.

Un uomo di 40 anni, era alla guida del suo Suv Audi Q5. Alla base di questo incidente, dovrebbe esserci proprio un sorpasso azzardato da parte di questo automobilista.

Ha cercato di superare un altro veicolo, ma poi ha invaso la corsia opposta ed ha travolto l’auto con a bordo la coppia. I passanti si sono presto resi conto che la situazione era molto grave.

Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, ma anche delle forze dell’ordine, per mettere in sicurezza il tratto di strada. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, per liberare i feriti dalle lamiere dei veicoli.

Il decesso di Ilaria Ziliani dopo il sinistro

I medici intervenuti sul posto, hanno cercato di rianimare la donna per circa un’ora, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Purtroppo il cuore di Ilaria Ziliani non ha mai ripreso a battere e non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso.

Il compagno 50enne, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, poiché anche lui si trova in condizioni molto gravi.

Anche l’automobilista che era alla guida del Suv, è ricoverato nel nosocomio di Esine. Dagli accertamenti è emerso che era alla guida con un tasso alcolemico due volte superiore al limite previsto dal codice della strada. Per questo ora risulta essere indagato per il reato di delitto stradale.