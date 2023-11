Incidente a Milano, chi sono le vittime ed il ricordo straziante di un loro amico sulla serata: in realtà non dovevano essere lì

In queste ore sono in corso tutti gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto a Milano, all’alba di mercoledì 1 novembre. Purtroppo Luigi Giallonardi e Bennardo Pagani di 24 e 26 anni, sono deceduti.

Un amico, che era in discoteca con loro, ha spiegato che in realtà non dovevano essere lì. Avevano scelto quella strada, per evitare il traffico e per andare a Mc Donald’s a mangiare, dopo la festa.

Da ciò che è emerso il sinistro è avvenuto poco prima delle 5 di mercoledì 1 novembre. Precisamente lungo via Forlanini, sulla strada che porta all’aeroporto di Linate, a Milano.

Un ragazzo che era alla guida di una Golf, risultato poi senza patente e positivo all’alcol test, ha tamponato una Opel con a bordo una famiglia. Tra questi anche una bimba di appena 8 anni.

Tutte le persone coinvolte nel sinistro sono presto uscite dai veicoli. Però è proprio pochi istanti dopo che una Peugeot con a bordo 6 ragazzi, li ha tamponati a loro volta. Questa l’impatto è apparso molto più grave del previsto. Purtroppo Luigi Giallonardi è deceduto sul colpo a 26 anni, l’amico Bennardo Pagani invece, dopo il trasporto in ospedale. Un loro amico in un’intervista con Il Giorno, ha ricordato quei momenti.

Incidente a Milano, il ricordo di un amico delle vittime

Avremo dovuto ricordarla come una serata di divertimento. E invece siamo sconvolti perché i nostri amici non ci sono più. Il dolore che proviamo è indescrivibile. Non dovevano essere in via Forlanini. Sono passati di lì per una deviazione obbligatoria, probabilmente decisa per evitare il traffico di via Corelli dato il grande afflusso di persone al The Beach. Ero con loro alla festa, volevano andare a mangiare al Mc Donald’s dopo la discoteca.