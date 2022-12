Un gravissimo sinistro è quello avvenuto all’alba di sabato 3 dicembre, al centro di Milano. Purtroppo una 30enne ha perso la vita poco dopo il suo trasporto in ospedale, invece altri due passeggeri hanno riportato contusioni lievi. Sono ricoverati, ma non in pericolo di vita.

La dinamica e tutte le eventuali responsabilità, sono ora al vaglio delle forze dell’ordine, che sono presto intervenute sul posto. Stanno cercando di capire come è avvenuto lo scontro.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 dicembre, intorno alle 4.30 del mattino. Precisamente lungo via Melchiorre Gioia, nella zona della stazione a Milano.

I tre amici erano a bordo della stessa vettura. Non è ancora chiaro dove erano diretti e dove erano stati.

Quando all’improvviso, la persona alla guida del veicolo, ne ha perso il controllo. Purtroppo si sono ribaltati più volte ed i passanti, nel capire la gravità del sinistro, hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine ed ai sanitari.

I medici sono arrivati sul posto in pochi minuti. Per la ragazza di 30 anni, la situazione è apparsa disperata sin da subito. Per questo, con la speranza di poterla salvare, l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale.

Il decesso della 30enne, coinvolta nello scontro

Però, è solo dopo il trasporto al Policlinico di Milano, che i dottori non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso. Troppo gravi le contusioni riportate in quel sinistro.

I due ragazzi di 23 e 25 anni, che erano nella stessa auto, sono anche loro ricoverati nello stesso nosocomio. Tuttavia, hanno riportato traumi lievi, infatti nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita.

Gli agenti intervenuti sul posto, al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Stanno cercando di capire come la perso alla guida, abbia potuto perdere improvvisamente il controllo della vettura. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.