Non ce l’ha fatta Ilaria Quadri, la 29enne che purtroppo lo scorso lunedì era rimasta coinvolta in un grave sinistro con la sua auto. Era quasi arrivata alla sua abitazione, quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo. Il suo cuore ha cessato di battere dopo 4 lunghi giorni di agonia.

L’intera comunità al momento è sconvolta da questa perdita così improvvisa e straziante, che ha spezzato i cuori di tutti. Il funerale è stato celebrato nella giornata di ieri.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di lunedì 20 febbraio. Precisamente in via Ronca, nel piccolo comune di Monte San Pietro, in provincia di Bologna.

Ilaria da un po’ di anni gestiva un agriturismo insieme alla madre ed era molto innamorata del suo lavoro. Inoltre, era sempre presente nell’aiutare la sua famiglia nelle attività comunali.

In quella giornata stava tornando a casa e le mancavano pochi metri per giungere a destinazione. All’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha perso il controllo del suo veicolo.

Dopo esser uscita fuori strada, è andata a scontrarsi con la sua auto contro un albero. Dopo l’impatto, le sue condizioni sono apparse molto gravi Infatti, i passanti hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari.

Il decesso di Ilaria Quadri a 4 giorni dal sinistro

I dottori vista la criticità della situazione, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna. Ilaria da quel momento non ha mai ripreso conoscenza e i suoi familiari hanno sperato in un miracolo.

Tuttavia, nel pomeriggio di venerdì 24 febbraio, ha esalato il suo ultimo respiro. La ragazza era circondata dalla sua famiglia, che ha dato anche il consenso alla donazione dei suoi organi, per salvare altre vite.

In tanti in queste ore stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio per Ilaria andata via troppo presto. Alcuni l’hanno ricordata per il suo impegno nei mercatini, insieme ai suoi nonni, cercando di portare prodotti sempre innovativi e speciali.