Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 26 ottobre, in provincia di Novara. Purtroppo il bilancio è drammatico, mamma e figlia di 13 anni sono morte, a nulla sono serviti i tentativi dei sanitari intervenuti. L’altro automobilista invece, è sotto shock.

La dinamica di quanto accaduto al momento non è ancora chiara e gli inquirenti stanno cercando di capire le eventuali responsabilità.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 7.30 di martedì 26 ottobre. Precisamente sulla strada provinciale che collega Barrengo a Cavaglietto, in provincia di Novara.

La donna di 56 anni era uscita e come tutte le mattine doveva portare prima la figlia alla scuola e poi andare a lavoro. Tuttavia, ad un certo punto è avvenuto il dramma.

La mamma per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto, è andata a scontrarsi con un altro veicolo. L’impatto è stato molto violento ed è avvenuto in un incrocio che è già stato teatro di altri incidenti.

La ragazza di soli 13 anni, a causa dei gravi traumi che ha riportato, è morta praticamente sul colpo. A nulla sono serviti i tentativi dei medici intervenuti, che hanno provato a rianimarla per diversi minuti.

Incidente a Novara, il tragico decesso della madre avvenuto poco dopo

La mamma, invece, sin da subito è apparsa in condizioni disperate. Per questo, i sanitari hanno deciso di trasportarla in ospedale, per provare a salvarla. Tuttavia, è proprio nella stessa struttura ospedaliera che il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

La 56enne ha riportato dei traumi che non le hanno lasciato scampo. Nell’incidente anche l’altro automobilista è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sembrano essere critiche. Al momento è sotto shock per il tragico epilogo.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti vogliono capire come sia avvenuto l’incidente e anche le eventuali responsabilità.