Un gravissimo incidente è quello che si è verificato nella serata di martedì 10 ottobre, a Palestrina. Purtroppo ad avere la peggio due coniugi, Maurizio Ponzo e sua moglie Alessandra Corradi, che sono deceduti sul colpo a causa del forte impatto con l’altra macchina.

Le forze dell’ordine in queste ore stanno lavorando per capire la dinamica. Nel frattempo la notizia di queste perdite ha sconvolto migliaia di persone. Infatti in tanti stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 22 di martedì 10 ottobre. Precisamente nel territorio di Palestrina, nella città di Roma.

Da ciò che è emerso la famiglia composta da madre, padre e due figli di 5 e 10 anni, erano a bordo della loro Renault Clio. Maurizio Ponzo era molto conosciuto proprio per il suo lavoro di chef, al ristorante Il Giardino, che si trova nella zona di Zagarolo.

Molto probabilmente stavano tornando alla loro abitazione. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, un’Audi ha invaso la loro corsia e li ha travolti.

L’impatto tra i due veicoli è apparso molto grave sin da subito. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che sono presto intervenuti.

Incidente a Palestrina, il decesso dei coniugi e le condizioni dei figli

I medici purtroppo per marito e moglie non ha potuto fare nulla. Non hanno avuto altra scelta che constatare i loro decessi. I loro bambini invece, sono stati trasportati d’urgenza uno al Gemelli ed uno al Bambin Gesù.

A bordo dell’altra auto c’erano due persone, anche loro in nosocomio. Entrambi sono risultati positivi all’alcol test, anche se al momento non è ancora chiaro chi era alla guida del veicoli. A causa dell’impatto sono stati sbalzati fuori dall’auto.

Per gli inquirenti la causa di questo sinistro così grave, sarebbe proprio l’alta velocità in cui procedeva la persona alla guida dell’Audi. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda così grave.