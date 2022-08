Un drammatico incidente stradale è quello avvenuto la scorsa nottenella zona di Pontedera. Il bilancio è drammatico e le vittime sono due: una giovane coppia, Emanuele Corucci e la sua compagna Eleonora Franchi, 47 e 45 anni.

I medici intervenuti hanno provato a rianimarli, ma per entrambi i traumi riportati sono risultati essere fatali. Purtroppo l’impatto è stato davvero molto violento.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata intorno all’1.30 di notte tra sabato 6 e domenica 7 agosto. Precisamente lungo l’autostrada A11, tra Chiesina Uzzanese e Altooascio, in provincia di Pisa.

I due erano a bordo della loro Harley Davidson e stavano rientrando a casa, dopo una serata passata in compagnia dei loro amici.

Tuttavia, proprio mentre erano in viaggio un altro veicolo li ha tamponati e l’impatto è stato davvero molto violento. La donna, infatti, ha perso la vita sul colpo per i traumi riportati.

Il compagno, invece, dopo esser stato sbalzato sull’asfalto, è stato investito da un’altra macchina. Non è riuscita ad evitarlo. Purtroppo anche l’uomo non ce l’ha fatta a sopravvivere. I medici intervenuti non sono riusciti a fare nulla per salvarli, ma hanno potuto solo constatare il loro decesso.

I messaggi di cordoglio sui social dopo l’incidente a Pontedera

I loro amici e conoscenti quando hanno saputo la triste notizia, hanno voluto scrivere dei messaggi sui social. Da ciò che hanno raccontato, dopo tante sofferenze entrambi stavano vivendo una seconda vita.

Emanuele Corucci lavorava come barman nella zona ed aveva una grande passione per le moto. Eleonora Franchi invece veniva da Pisa ed era innamorata della musica.

Entrambi avevano dei bambini, che purtroppo hanno lasciato davvero troppo presto. Gli agenti intervenuti sul posto, nel frattempo, sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed anche le responsabilità di tutti gli automobilisti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo drammatico episodio.