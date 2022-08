Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella notte a Ravenna. Il bilancio dell’impatto che ha visto coinvolte 2 auto ed una moto è davvero drammatico. Tre persone sono morte e tre sono rimaste ferite gravemente, al momento la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.

Gli agenti ed i soccorritori intervenuti sul posto si sono ritrovati davanti ad una scena davvero straziante. Tutti e tre i veicoli erano completamente distrutti.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia è avvenuta nella notte tra giovedì 4 e venerdì 6 agosto. Precisamente nel piccolo comune di Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna.

L’allarme alle forze dell’ordine e ai sanitari è arrivato intorno all’una di notte. I passanti hanno chiesto aiuto vista la gravità dell’incidente che era appena avvenuto e le condizioni dei feriti.

Gli agenti arrivati all’incrocio tra via Bollana e via Garaffone si sono ritrovati davanti ad una scena straziante. Le tre donne che erano a bordo della Fiat Panda erano incastrate tra le lamiere del loro mezzo.

Per questo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Tuttavia, due di loro non sono riuscite a sopravvivere ai traumi riportati dopo l’impatto. Infatti i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto.

Incidente a Ravenna: le condizioni dei feriti

Anche l’uomo di 39 anni che alla guida della moto non ce l’ha fatta. Purtroppo è morto dopo il grave impatto contro la strada.

L’altro veicolo coinvolto è una Mercedes A180 nella quale c’erano a bordo 2 ragazze di circa 24 e 25 anni. Entrambe ora sono ricoverate in ospedale, ma non risultano essere in pericolo di vita.

Anche una donna di 52 anni che era a bordo della Fiat Panda è ora in nosocomio ed i medici stanno facendo il possibile. Gli agenti intervenuti sul posto hanno fatto tutti i rilievi del caso e stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta del terribile incidente.