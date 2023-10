Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto all’alba di domenica 29 ottobre, mentre stavano rientrando a casa dal matrimonio. Ad avere la peggio purtroppo Giuseppina Tallarida, di 57 anni e zia della sposa, che è deceduta praticamente sul colpo.

A nulla sono serviti i disperati tentativi dei medici intervenuti per aiutarli, poiché a causa del grave impatto, non è riuscita a sopravvivere ai traumi da lei riportati.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti poco dopo le 4 del mattino di domenica 29 ottobre. Precisamente in via dell’Alpino, nel comune di San Benigno, che si trova in provincia di Torino.

Per tutti loro doveva essere una giornata di festa ed alla fine, dopo aver passato il tempo all’insegna del divertimento, stavano tornando a casa. La donna era seduta sul sedile passeggero del Suv Mercedes.

Alla guida c’era un uomo di 60 anni, padre della sposa. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha perso il controllo della sua auto.

Sono usciti fuori strada e l’auto è diventata un cumulo di lamiere. I passanti si sono presto resi conto che l’incidente era molto grave. Così hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine.

Il decesso di Giuseppina Tallarida dopo il sinistro

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare le persone dalle lamiere. Una volta affidati ai sanitari però, per Giuseppina non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Il padre della sposa, la moglie ed un’altra donna invece, sono stati tutti trasportati in ospedale, ma nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita. Vista l’età dell’automobilista e l’orario per gli agenti l’ipotesi più plausibile che l’uomo abbia avuto un colpo di sonno.

Giuseppina si trovava in quella città in occasione del matrimonio. Lei era residente nella provincia di Reggio Calabria. Purtroppo dopo la giornata di festa per la famiglia, è avvenuto il dramma. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.