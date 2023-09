Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella tarda mattina di sabato 9 settembre. Purtroppo una giovane donna di 31 anni, chiamata Graziella Parente ha perso la vita, il marito invece, è in condizioni disperate. I due si erano sposati solo da poche settimane.

Per la famiglia, gli amici e tutti i conoscenti sono momenti di grande tristezza. Questo perché solo pochi giorni fa erano con loro a festeggiare quella data per loro così importante.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella tarda mattina di sabato 9 settembre. Precisamente lungo la strada che da Cassino, porta a Formia.

Graziella ed il marito Francesco erano in sella alla loro moto. Per il momento non è ancora chiaro dove erano diretti. Quando all’improvviso però, è avvenuto l’impensabile.

I due sposini, che erano tornati dal loro viaggio di nozze da pochi giorni. Per causa ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si sono scontrati frontalmente molto violentemente contro una Fiat 500.

Alla guida dell’auto c’era una giovane del posto. I passanti si sono presto resi conto che il sinistro era davvero grave. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari e degli agenti. Il veicolo a due ruote era praticamente distrutto.

Il decesso di Graziella Parente e le condizioni del marito

I medici sono presto intervenuti, hanno cercato di rianimare la donna di 31 anni a lungo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Troppo gravi le sue condizioni per sopravvivere.

Il marito Francesco è apparso anche lui in condizioni disperate. Ora si trova ricoverato in ospedale ed i dottori stanno facendo il possibile per cercare di salvargli la vita.

La coppia si era unita in matrimonio lo scorso 27 luglio. Lei era di Coreno Ausonio, mentre ha 33 anni ed è di Ausonia. La notizia di questa improvvisa scomparsa ha sconvolto migliaia di persone, visto che poche settimane prima erano insieme a festeggiare quella data così importante per loro. In tanti ora la stanno ricordando con un post sui social.