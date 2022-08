Un drammatico incidente stradale è quello avvenuto a Stanghella, in provincia di Padova. Le vittime purtroppo sono una madre ed una figlia, che hanno cercato in tutti i modi di salvarsi, provando ad uscire dall’acqua, ma sono morte in pochissimo tempo.

Nemmeno il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato la tragedia. Ora gli agenti sono a lavoro per capire la dinamica e soprattutto se all’interno dei veicolo c’erano anche altre persone.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto poco prima delle 6 del mattino di ieri, mercoledì 10 agosto. Precisamente lungo via Gorzon Sinistro Inferiore, a Stanghella, in provincia di Padova.

La madre chiamata Anita Bertazzo e la figlia Pamela Breseghello erano a bordo dell’auto della più giovane, una Polo. Non è ancora chiaro dove erano dirette.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, all’altezza del civico 57, la donna ha perso il controllo dei veicolo ed è finita fuori strada. Purtroppo la macchina a causa della velocità, è finita nel fiume Gorzone.

I passanti nel vedere una macchina all’interno dell’acqua, hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine ed anche ai vigili del fuoco. Lo scopo era proprio quello di salvare la vita di quelle persone.

Incidente a Stanghella: i decessi della mamma e della figlia

La figlia ha provato a fare di tutto per uscire dal veicolo, ma lo sportello della sua auto non si è mai aperto. I pompieri sono arrivati sul posto in pochissimi minuti.

Tuttavia, i loro tentativi di salvarle, sono risultati essere del tutto inutili. A causa della corrente, i soccorritori hanno recuperato il veicolo ad un km di distanza da dove sono uscite di strada.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato i corpi delle due donne ormai senza vita. Gli agenti sono riusciti a recuperare la macchina ed ora sono in corso tutti controlli per capire se all’interno ci fossero anche altre persone. La Procura di Padova ha voluto aprire un fascicolo d’indagine.