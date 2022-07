Un terribile e drammatico incidente stradale è quello avvenuto nella serata di lunedì 4 luglio. Una giovane mamma, di soli 41 anni chiamata Valentina Pasqualini, è morta dopo esser stata schiacciata dalla sua auto. A nulla sono serviti i tentativi dei medici intervenuti sul posto.

L’impatto è risultato essere molto violento e non ci sono nemmeno altri veicoli coinvolti. I carabinieri quella stessa sera hanno dovuto dare la triste notizia ai due figli di 13 ed 11 anni ed al compagno.

La tragedia per questa donna è avvenuta nella serata di lunedì 4 luglio. Precisamente sulla strada della Grazie, in contrada San Martino, nel comune di Tolentino, in provincia di Macerata.

Era poco prima delle 20 e Valentina stava rientrando a casa. Era sola ed i suoi figli aspettavano il suo rientro. Tuttavia, per cause ancora da chiarire la donna ha perso il controllo del suo veicolo.

Purtroppo l’auto è uscita fuori strada ed è andata a finire nel terreno che si trova ad un livello più basso. A causa del violento impatto, Valentina Pasqualini è stata sbalzata fuori dal mezzo.

Tuttavia, dopo esser finita nel terreno la sua macchina l’ha schiacciata. Sul posto oltre alle forze dell’ordine, sono arrivati anche i vigili del fuoco per liberare il corpo ormai senza vita. I medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Le indagini per il drammatico incidente in cui è morta Valentina Pasqualini

Da ciò che è emerso fino ad adesso, non risultano esserci altri veicoli coinvolti. Per questo sembrerebbe che la donna abbia fatto tutto da sola.

I carabinieri ora sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e tutte le ipotesi sono al vaglio. La sera della tragedia gli agenti si sono recati nella casa della vittima per informare il compagno ed i suoi 2 figli della triste notizia.

La comunità, proprio come la sua famiglia al momento sono chiusi nel dolore, per questa perdita così improvvisa e straziante che hanno subito. Sono tanti i messaggi pubblicati sui social per la giovane mamma.