Un gravissimo incidente stradale è avvenuto lo scorso lunedì 1 dicembre, a Zelarino, in provincia di Venezia. Purtroppo Nicholas Povolato ha perso la vita a soli 17 anni. La sua moto si è letteralmente spezzata in due e tutti i tentativi dei medici di salvarlo, sono risultati inutili.

Un evento drammatico, che ha sconvolto la comunità. Nelle scorse ore in molti hanno voluto ricordarlo sul web, con una frase ed un pensiero, per i suoi familiari, distrutti da questa grande perdita.

In base alle informazioni rese note dai media locali, l’incidente è avvenuto lo scorso lunedì 1 dicembre. In via Dosa, a Zelarino, in provincia di Venezia.

I veicoli coinvolti sono due, la moto guidata dal ragazzo ed una Opel Mokka, guidata da un uomo di 36 anni, residente nello stesso paese. Nicholas era appena uscito dall’abitazione di un suo amico e stava tornando a casa.

CREDIT: FACEBOOK

All’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, è avvenuto il drammatico incidente frontale. La moto si è scontrata con la macchina, che proveniva dal senso opposto e che si apprestava a svoltare su un’altra strada.

Il veicolo a due ruote si è praticamente spezzato in due e Nicholas ha fatto un volo di diversi metri. I residenti della zona, appena hanno sentito il forte rumore, sono usciti subito a controllare ed hanno soccorso tempestivamente il giovane. Hanno anche chiesto l’intervento dell’ambulanza.

Incidente a Zelarino: la dinamica di ciò che è accaduto

CREDIT: GREG SNELL

I sanitari intervenuti sul posto, hanno capito in fretta le gravi condizioni del ragazzo. Per provare a salvargli la vita, lo hanno trasportato d’urgenza in pronto soccorso. I medici hanno provato a rianimarlo per più di un’ora.

Nonostante i loro disperati tentativi, per Nicholas non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore non ha mai ripreso a battere ed intorno alle 22.30 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. I traumi riportati per lui sono risultati fatali.

Sul posto dove è avvenuto il drammatico incidente, sono arrivate anche le forze dell’ordine. Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi e al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità. La comunità si è stretta vicino al dolore dei familiari del ragazzo, che si è spento a soli 17 anni.