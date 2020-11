Incidente in Trentino, Valeria Artini non ce l'ha fatta: è morta sul colpo a 16 anni a causa del violento impatto

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto in Trentino, lo scorso sabato 28 novembre. Purtroppo Valeria Artini, non ce l’ha fatta, si è spenta a soli 16 anni, nonostante i tentativi dei medici per salvarla. Era in macchina con altri 3 amici, anche loro ricoverati in ospedale, in gravi condizioni.

Un episodio drammatico, che ha sconvolto tutta la comunità. In molti ora stanno facendo il possibile per cercare di far sentire la loro vicinanza ai familiari della giovane vittima.

Secondo le informazioni emerse, il dramma è avvenuto nel pomeriggio di sabato 28 novembre, intorno alle 18. Precisamente sulla strada provinciale 34, all’entrata di Preore, un piccolo comune del posto.

La dinamica di quanto accaduto, è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire l’incidente e le eventuali responsabilità. Sul posto è stato necessario l’intervento degli agenti di polizia ed anche dei sanitari del 118.

In base alle informazioni che hanno riportato diversi media locali, l’auto su cui viaggiavano i 4 giovani, ha sbandato improvvisamente. Il ragazzo alla guida, ne ha perso il controllo ed infatti sono andati a schiantarsi contro alcuni alberi che sono presenti sul bordo della carreggiata.

Quando i sanitari sono arrivati sul posto, hanno trovato la ragazza sull’asfalto. Tutti i loro tentativi di salvarle la vita, sono risultati inutili. Purtroppo a causa del violento impatto, ha perso la vita sul colpo.

Incidente in Trentino: l’accaduto

Sul posto, vista la gravità dell’accaduto è stato anche chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Gli agenti di polizia, per effettuare tutti i rilievi necessari, hanno deciso di chiudere la strada al traffico, per diverse ore.

Gli altri 3 feriti sono rimasti intrappolati nelle lamiere dell’automobile. Infatti i pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per riuscire a liberarli. Purtroppo per Valeria Artini, non c’è stato nulla da fare.

A bordo del veicolo, oltre al conducente di 22 anni, c’erano anche un altro ragazzo sempre di 22 anni ed una ragazza di 15. Il passeggero di 22 anni, è quello che ha riportato traumi più gravi. Per questo i medici hanno deciso di trasferirlo in elisoccorso all’ospedale Santa Chiara di Trento. Gli altri 2, invece, sono ricoverati nel nosocomio di Rovereto.