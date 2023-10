Incidente sull'A13, la piccola Gioia avrebbe compiuto 6 anni pochi giorni dopo il sinistro: la festa per lei era già pronta

Sono tutti sconvolti ed addolorati per l’improvvise perdite della mamma e della bimba, avvenuta a causa dell’incidente sull’A13. La piccola il prossimo 2 ottobre avrebbe compiuto 6 anni ed ovviamente, i familiari e tutti i suoi amici, avevano organizzato per lei una festa.

Queste scomparse così improvvise e strazianti, hanno spezzato i cuori di tutti. Nessuno avrebbe mai immaginato di dover vivere una cosa del genere. Il nipote del padre di famiglia, in un’intervista con La Tribuna di Treviso, ha detto:

Siamo sconvolti, il dolore è immenso, non abbiamo parole, quello che è successo per noi è una tragedia immane.

L’intera famiglia che viveva ad Abano Terme, si era messa a bordo della loro Saab, per raggiungere alcuni parenti nella provincia di Caserta. La madre, Maria Grazia Forgetta veniva proprio da lì.

Tuttavia, non sono mai arrivati a destinazione, poiché durante il tragitto hanno avuto un sinistro, che è costato la vita alla donna ed alla sua bimba.

Incidente A13, come è avvenuto il sinistro

Da ciò che è emerso i fatti sono avvenuti intorno alle 15.30, di mercoledì 27 settembre. Nel tratto di autostrada che va dai caselli di Ferrara Nord e Sud. La famiglia era appena uscita dalla loro casa da Abano Terme, a Padova.

A causa di un sinistro tra 4 tir avvenuto poco più avanti, c’erano delle code. Il padre alla guida della sua Saab, però non si è affatto reso conto del mezzo pesante fermo alla fine del traffico.

L’uomo quando lo ha visto, ha cercato di sterzare verso sinistra, ma non è riuscito ad evitare l’impatto con la parte anteriore destra della sua macchina. La Saab dopo il sinistro è stata sbalzata per circa 30 metri. La famiglia purtroppo è rimasta incastrata nel veicolo completamente distrutto.

Quando i medici sono intervenuti, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, le hanno liberate dalle lamiere. Però non sono riusciti a fare nulla per salvarle, ma hanno potuto solo constatare i loro decessi. Il padre, unico sopravvissuto, è ora indagato per il reato di delitto stradale.