Un’agonia durata 3 giorni è quella che il piccolo Mourad Boulila ha vissuto e purtroppo dopo la sorella ed il fidanzato 16enne, è deceduto anche lui, aveva solamente 8 anni. Si è aggravato ulteriormente il bilancio del gravissimo sinistro che ha visto coinvolta un’intera famiglia.

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che ora stanno vivendo i familiari. Nel pomeriggio di martedì, hanno celebrato il funerale di Jemila.

Purtroppo il bambino, è deceduto nella mattina di ieri, mercoledì 17 agosto, all’ospedale Ruggi di Salerno. Le sue condizioni erano apparse molto gravi sin da subito. I medici però, stavano cercando di fare il possibile per salvarlo.

Tuttavia, dopo 3 lunghi giorni di agonia, dopo la sorella maggiore, anche il piccolo Mourad non ce l’ha fatta. Ha esalato il suo ultimo respiro, portando altro dolore nel cuore dei suoi familiari.

L’unica che si trova ancora ricoverata, è la madre di famiglia. Quest’ultima ancora sta lottando per la sua vita. Il parroco nell’omelia durante il funerale di Jemila, ha voluto fare una preghiera anche per la mamma ed il bimbo che stavano lottando per la loro vita in nosocomio.

Però, a poche ore dal rito funebre, il piccolo non ce l’ha fatta ed è deceduto. Il padre che era alla guida del veicolo, è sotto shock ed anche indagato per il reato di delitto stradale.

Il sinistro in cui Mourad Boulila è deceduto

I fatti sono avvenuti intorno alle 19 di domenica 14 maggio. Precisamente lungo l’Autostrada A30, presso lo svincolo di Mercato San Severino, in provincia di Salerno.

A bordo del veicolo, c’era la famiglia ed anche il fidanzato di Jemila, Rosario. Forse per l’asfalto scivoloso o per lo scoppio di una gomma, il padre alla guida dell’auto, ne ha perso il controllo ed è andato a scontrarsi contro il guard rail.

Successivamente si sono ribaltati. La 14enne è stata sbalzata fuori dal veicolo ed è deceduta sul colpo. Il fidanzato Rosario 12 ore dopo il suo ricovero ed il fratello minore, a 3 giorni dallo straziante episodio.