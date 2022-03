Incidente ad Agugliaro, la dinamica del drammatico incidente e tutti i dettagli emersi in queste ore

Gli agenti al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto ad Agugliaro in cui purtroppo sono morte tre persone. Tra queste c’erano un ragazzo di appena 25 anni, una mamma di 38 anni e la sua bambina di soli 7 anni.

Un episodio davvero straziante, che ha sconvolto migliaia di persone. Due famiglie ora sono distrutte da queste perdite così improvvise e strazianti.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 11 di domenica 27 marzo. Precisamente in via Ponticelli, nel piccolo comune di Agugliaro, in provincia di Vicenza.

La famiglia Del Maso era a bordo della Nissan Qashqai. Il papà, la mamma e i loro 2 bambini di 7 e 4 anni erano diretti ad una festa organizzata dall’asilo. Per loro doveva essere una giornata di divertimento, che si è trasformata presto in un dramma.

Ad un certo punto però, è avvenuto l’impensabile. Molto probabilmente a causa di una mancata precedenza, si sono scontrati con un ragazzo di appena 25 anni, che era a bordo della sua moto.

L’impatto purtroppo è stato molto violento. Le tre vittime sono morte praticamente sul colpo, a causa dei gravi traumi riportati. I medici intervenuti non hanno potuto far altro che constatare i decessi.

Incidente ad Agugliaro: chi sono le vittime

La mamma di appena 38 anni, si chiamava Linda Pironato ed insieme ai suoi bambini, stava andando ad un festa organizzata dall’asilo. Doveva essere una giornata all’insegna del divertimento, ma alla fine è avvenuto il dramma.

Insieme alla madre, purtroppo è morta anche la sua bimba di appena 7 anni, chiamata Noemi. Il marito e l’altro figlio, invece, sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni, a seguito delle lesioni riportate.

Il ragazzo a bordo della moto si chiamava Filippo Bracesco ed aveva 25 anni. Era originario di Noventa Vicentina, ma era residente ad Orgiano. Ora gli agenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica e per accertare le eventuali responsabilità.