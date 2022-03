Rometta in lutto, la piccola Valeria Grillo è stata trovata morta nel suo letto: aveva 11 anni

Si chiamava Valeria Grillo ed è purtroppo una bambina di soli 11 anni, che nella mattinata di sabato, 26 marzo è stata trovata senza vita nel suo letto. La sera prima ha iniziato ad accusare dei malori, ma nulla avrebbe mai fatto credere che sarebbe potuta accadere una tragedia simile.

CREDIT: FACEBOOK

Un decesso che ha sconvolto migliaia di persone. In queste ore sono tanti quelli che hanno scelto di scrivere un messaggio di cordoglio sui social, per la piccola, ma anche i suoi cari.

Stando alle informazioni che hanno reso note alcuni media locali, la tragedia è avvenuta nella mattinata di sabato 26 marzo. Precisamente nel comune di Rometta, in provincia di Messina.

La piccola Valeria ha iniziato a stare male nella serata di venerdì. I genitori però, invece di portarla in ospedale, hanno deciso di portarla da un loro medico di fiducia.

La situazione della bambina non sembrava essere grave. Infatti il dottore ha anche deciso di rimandarla a casa, poiché in poco tempo le sue condizioni sembravano essere buone e stabili.

Tuttavia, nella mattinata di sabato la mamma è entrata nella sua stanza per provare a svegliarla, ma Valeria era ormai senza vita. Di conseguenza anche i sanitari intervenuti nella casa della famiglia, non hanno potuto far altro che constatare il tragico decesso della piccola.

I messaggi di cordoglio per la piccola Valeria Grillo

A mio nome, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità romettese, attonita e sconvolta per l’improvvisa scomparsa della piccola Valeria Grillo, esprimo, sgomento, il più profondo cordoglio ai genitori ed alla famiglia tutta.

Questo è stato il messaggio del sindaco Nicola Merlino. Tuttavia, non è l’unico pubblicato sui social. Anche la preside della scuola che la bimba frequentava ha deciso di scrivere un pensiero per i suoi cari. Sul web ha scritto: