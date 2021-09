Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella giornata di domenica 26 settembre, ad Armeno, in provincia di Novara. La vittima è una ragazza di soli 15 anni, chiamata Martina Lilla. È morta a causa dei traumi riportati. Purtroppo è andata a scontrarsi contro il trattore guidato da suo padre.

Una notizia drammatica, che ha scosso migliaia di persone. I suoi genitori, visto cosa è successo e la grave perdita che hanno subito, al momento sono sotto shock.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di domenica 26 settembre. Precisamente lungo la strada provinciale 142, ad Armeno, in provincia di Novara.

La ragazza appassionata di motocross, era in sella alla sua moto e stava tornando nella sua abitazione. Davanti a lei c’era il padre, che era su un trattore e stava trasportando della legna.

Ad un certo punto però, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, è avvenuto il drammatico incidente. Gli agenti al momento stanno cercando di capire cosa sia accaduto in quei secondi terribili.

Martina Lilla è andata a scontrarsi contro l’altro veicolo e dopo averlo tamponato, è finita sotto il rimorchio. Le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito. Infatti sul posto oltre all’intervento delle forze dell’ordine, è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso.

Il tragico decesso di Martina Lilla

I medici intervenuti, con la speranza di poterla salvare, l’hanno portata d’urgenza all’ospedale di Novara. Tuttavia, si sono presto resi conto che la sua situazione era davvero disperata.

Infatti nella serata, il cuore di Martina ha cessato di battere per sempre, mentre era in pronto soccorso. I traumi riportati dopo l’incidente sono risultati essere davvero molto gravi.

Le forze dell’ordine adesso stanno lavorando per capire come sia avvenuto il grave episodio. Vogliono capire come la ragazza sia finita sotto il veicolo guidato da suo padre. Tutta la comunità ora è sconvolta per morte della 15enne, che è sempre stata un’appassionata di motocross.

